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مفتى الجمهورية: الرسول نهى عن الهدايا المرتبطة بالمنصب الوظيفي.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:44 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام
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أسامة علي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن قبول الهدايا المرتبطة بالمنصب الوظيفي.

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه لا يجب تبرير الفساد بأسماء مستساغة. 

وتابع مفتى الديار أنه يجب أن تكون الوظيفة العامة فى سياج من تطبيق صارم للقانون.

وأوضح شوقى علام، ان المجتمع يحتاج الوقاية لأنها خير من العلاج، معقبا:" أثمن دور الدولة في انها بعد بناء البنية التحتية اتجهت لبناء الإنسان لأن بناءه من أهم الأشياء التى يجب أن تعول عليها الدولة".
 
وسبق أن قال مفتى الجمهورية إنه لا فائدة من التنمية؛ طالما أن هناك فسادا يهدم منظومة التنمية، مضيفا أن منظومة التنمية تحتاج بجانبها منظومة لدفع الفساد. 

وأضاف مفتى الديار المصرية، إنه لا بد للتنمية أن تنشأ فى بيئة أمانة، يتخللها السلوك الرشيد، والأخلاق العالية، مؤكد أن مواجهة الفساد من أساس فقه الدولة.
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