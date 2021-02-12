باراجواي تؤكد دعمها لـ فلسطين وحل الدولتين

أكد وزير خارجية باراجواي، أوكليديس أسيفيدو ، موقف بلاده الثابت من عملية السلام ، وحل الدولتين ، وفقا لقواعد وقرارات القانون الدولي ذات الصلة، ودعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية.





جاء ذلك ، خلال لقاء ، جمعه في مكتبه ، بالعاصمة أسونسيون ، اليوم الجمعة ، بسفير دولة فلسطين ، إبراهيم الزبن.





وأكد موقف بلاده من دعم العملية القانونية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب.





كما التقى "الزبن" ، رئيس مجلس الشيوخ في باراجواي ، أوسكار سلمون ، الذي أكد موقف المجلس في دعم الحق الفلسطيني ، وقبول الدعوة لزيارة فلسطين في شهر مايو المقبل ، على رأس وفد نيابي.





حضر اللقاء أعضاء مجلس الشيوخ ليليان سامانييجو، وفرناندو لوجو رئيس الجمهورية الأسبق.



