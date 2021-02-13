بعد 17 عاما على ظهوره.. كيف غيرت السوشيال ميديا في المجتمع؟

عرض الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء أمس الجمعة، تقريرا مصورا عن "كيف غيرت السوشيال ميديا في المجتمع؟".





من جانبه قال المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الفكرة الأساسية التي كانت دافع مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" إنشائه هو أنه كان يبحث عن قاعدة بيانات للطلبة، مضيفا أن هذه الفكرة كانت بداية ظهور "الفيسبوك".

وأضاف شريف، أن الفيس بوك فتح الباب لظهور تطبيقات مخلفته ومنها "إنستجرام" و"الواتساب"، متابعا أن مواقع التواصل الاجتماعي حظت بقبول الملايين حول العالم.





وخلال الفقرة، تم عرض أراء المواطنين في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بعد 17 عاما من إنشائه.