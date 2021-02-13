الجمهور أعطاها أكبر من حقها.. هيثم عرابي: غير راضي عن نتيحة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

علق هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مباراة النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " جمهور الأهلى أعطى مباراة الفريق أمام البايرن أكبر من حجمها وأنا كنت غير راضي عن الأداء أو النتيجة".
وتابع: "النتيجة لم ترضيني نهائيًا والأداء لا يرضيني والقرعة ظالمة وأظن الأهلي لو لعب بايرن ميونخ في النهائي كان الأمر سيختلف كثيرًا".
وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدفين مقابل هدف.
وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006