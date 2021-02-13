عمرو أديب: أبوتريكة أضر الأهلي في مباراة البايرن

قدم الإعلامى عمرو أديب، التهنئة للنادى الأهلى بالتتويج ببرونزية العالم، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي، مرددا: " "الشناوي طول الماتش شايل الماتش.. الولد قيادة وماهر مهارة غير طبيعية.. كان هايل.. الواد قعد يتحنجله زي أبو الفصادة والشناوى جبل تلج ولا يتهز ولا يجراله أى حاجة".





واضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، : "البطولة كان هيبقى شكلها مش حلو لو الجمهور مش موجود.. ليك حق يا أهلى تفرح وتاخد بطولات.





وانتقد أديب، مصافحة محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق للاعبي الفريق حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم "كهرباء" بعد انتهاء مباراة بايرين ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية، منوهًا إن أبوتريكة بهذا التصرف ضر الأهلي في مباراته أمام بالميراس البرازيلي في تحديد المركزين الثالث والرابع.





وأوضح: "اللي حصل ده غلط، غلط من أبوتريكة ومن حسين الشحات ومن كهربا، أنا عارف مشاعر أبو تريكة المتأججة وإن نفسه يسلم على لاعبي الأهلي، لكن هو أكتر واحد على دراية بالأجواء دي والمباريات دي".



