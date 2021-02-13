سوبرمان.. شاهد لحظة قفز ضابط شرطة بامرأة من البلكونة لإنقاذها من حريق ضخم | فيديو





التقطت كاميرات المراقبة تلك اللحظة الصادمة التي قفز فيها الرقيب «مكسيم كرافشينكو» البالغ من العمر 24 عامًا، كبطل خارق من الشرفة لإنقاذ إمرأة من حريق ضخم.





ولحسن الحظ سقط الضابط بالمرأة في كومة ثلج وتمكنا من النجاة من السقوط بإصابات غير خطيرة لا تهدد الحياة.





وتقول التقارير بأن المرأة التي تدعى إيكاترينا 36 سنة، كانت تعيش في الشقة مع صديقها وكلبهما قبل أن يقع الحريق، ونقلتها الطوائف إلى المستشفى مصابة بكسر في الكاحل وحروق طفيفة.





سمع الرقيب كرافشينكو صرخات امرأة تطلب المساعدة من الشرفة، فخاطر بحياته من خلال تسلق سلم الطوارئ واقتحام الحريق للوصول إلى إيكاترينا.





يقول زميله الرقيب فلاديمير سكوبتسوف: "لقد جر المرأة، لكنها بسبب الصدمة، لم تستطع الحراك ولم يستطع جرها أكثر".





لكن زملائه فوجئوا برؤيته يعانقها بعدما أدرك أنه لا يوجد مفر إلا القفز من الشرفة، وقد تم وضعهم على نقالة بمجرد قفزهم ونقلهم إلى المستشفى".





في موقف بطولي خارق، قفز ضابط شرطة روسي من شرفة ارتفاعها 12 متر حاملًا امرأة بين يديه لإنقاذها من مبنى محترق.