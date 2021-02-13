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حوادث

بسبب ماس كهربائي.. اشتعال النيران في توك توك يثير الرعب بالغربية

السبت 13/فبراير/2021 - 03:50 ص
اشتعال النيران في
اشتعال النيران في توك توك يثير الرعب بالغربية
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احمد علي
شهدت قرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية نشوب حريق بدراجة بخارية "توك توك"إثر نشوب ماس كهربى مما أسفر عن تفحم التوك توك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.


كما تمكن أهالي ومواطني قرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، لإخماد الحريق المشتعل في التوك توك، وتمكنوا من السيطرة على الحريق. 

وتبين أن النيران التهمت محتويات التوك توك بسبب ماس كهربى ولا توجد شبهة جنائية وراء الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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