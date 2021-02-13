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فن

أبرز تصريحات نادية الجندي مع أبلة فاهيتا.. علاقتها بـ نبيلة عبيد وأغرب معجبيها وحقيقة زواجها المقبل

السبت 13/فبراير/2021 - 01:40 ص
صدى البلد
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أكدت الفنانة نادية الجندي أنها "مكتتش شايفة رشدي اباظة فى أول ادوارى بفيلم صغيرة على الحب وانا بمثل وكنت شايفة نفسي وادائي فقط".

وأضافت الجندي خلال لقاء لها لبرنامج ابلة فاهيتا المذاع عبر فضائية اون انني تعرضت للإصابة أكثر من مرة خلال ادائي للأفلام معلقة "كل فيلم بخرج منه بعلقة".

وتابعت الفنانة نادية الجندي ان مصمم الأزياء هاني البخيري هو من قام بتصميم ملابس الملكة "نازلي" والتي قمت بأداء شخصيتها بأحد الأعمال.

ونوهت أنها تحب التجديد والاختلاف لذا ظهرت بشخصية "نفرتيتى" فى برنامج "انت مين " ، موضحة أنها تركز فى أعمالها الفنية ، معلقة :" انها تحب الرياضة والنظام الغذائي ولا تحب التدخين". 

قالت الفنانة نادية الجندي، إن لونها فى التمثيل يختلف عن الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، موضحة أن العلاقة بينها وبين زوجها السابق المنتج محمد مختار قائمة على الاحترام، معلقة: "بيننا عشرة ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح. 

وأضافت "الجندى" خلال استضافتها ببرنامج "أبلة فاهيتا" عبر فضائية أون، أنها لا تفكر فى الزواج حاليا، ولا يوجد مشروع زواج لها قريبا، وأنها مرتبطة بالفن وتزوجته، قائلة: "لا أنكر أن المرأة الناجحة فى عملها؛ يأتى ذلك على حياتها الشخصية".

ونوهت الفنانة الكبيرة نادية الجندى بأن الكثير من الفنانات تحاربها خلال مشوارها الفنى منذ البداية وحتى الآن، فى فنها، مؤكدة أنها الوحيدة التى تستحق لقب نجمة الجماهير.

وحول علاقتها بنجمة مصر الأولى قالت: لا يوجد تنافس بشكل مباشر بيني وبين الفنانة نبيلة عبيد لأن لها اسلوبها الخاص ولي اسلوبي الخاص.

وحول اغرب معجب واجهته: كان له تصرف غريب حيث كان يظل أسفل منزلي بالساعات وكان دائما يرغب في رؤيتي.
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