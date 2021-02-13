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رياضة

هاشتاج بنحبك يا معلول يتصدر الترند.. ومغردون: احسن محترف في تاريخ النادي

السبت 13/فبراير/2021 - 03:49 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بنحبك يا معلول وجاء ذلك بعد حرمانة  من اللعب لمدة اسبوعين  بسبب اصابتة  بشد في العضلة الخلفية.
و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

-أنت عارف تاريخ الأهلي كويس و أن الجمهور بيقارنك ب جيلبرتو اللي هو أحسن محترف في تاريخ النادي فمينفعش تبص لكلام ناس ملهاش قيمة وتتأثر بيه يا علولو.

-سيبك من اي حد بيقول اي حاجة دول عرفينهم انهم عايزين يوقعو اللعيبة وخلاص بس انت راجل وكلنا في ضهرك وبندعمك وعرفين انك سبب في البرونزية وهترجع ان شاء الله في ماتش افريقيا وتكسر الدنيا تاني عشان وحشتنا اوي والله واوعي تضايق انت بطل ي علولو.

-على معلول محارب في الملعب و راجل من رجال النادي الأهلي صقرصقر جمهور الاهلي صقر كله ثقة فيك يا علولو.

-بنحبك_يامعلول من اول يوم في النادي الأهلي صقر و انت بتلعب بروح الفريق و انت انت النادي الأهلي لازم تعرف كده احنا جمهور الاهلي صقر بنحبك.

-وبنحترمك وعارفين انك لاعب راجل واهلاوي جدا واي حد يتكلم عنك وحش اعتبره حشره دوسه برجلك وليه الشرف انك تدوسه كمان.

-إحنا محظوظين ف الاهلي ان عندنا علي معلول.

-يكفيك حب واحترام وتقدير محمود الخطيب.



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