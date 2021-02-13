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حوادث

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

السبت 13/فبراير/2021 - 09:14 ص
طبيب الأسنان الشهير
طبيب الأسنان الشهير باسم سمير
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محمد عبدالله

حصل موقع صدى البلد،على نص شهادة محاسب بشركة اوليكس للمقاولات في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بهتك عرض 4 رجال.


وشهد عبدالرحمن زكي سيد أحمد محاسب بشركة اوليكس للمقاولات بأنه تردد على عيادة المتهم لعلاج أسنانه في شهر سبتمبر عام ۲۰۱۸ ، وأجرى له الأخير جراحة اخبره بعدها بضرورة تلقية لمحقن يحوي عقار مسكنا في الإليه ، وعرض عليه تلقي أحدهما في العيادة فوافق وحال تلقيه تلك المحقن فوجئ بالأخير يرفع ملابسه الداخلية  ثم يقوم بتحسسه من فوق الملابس.


وجاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم سمير هتك عرض المجني عليه عباس ابوالحسن عباس محمد ، بالقوة ،وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه رغما عنه علي النحو المبين بالأوراق وهتك عرض المجني عليه  أحمد سامي محمد متولي ، بالقوة  وذلك بأن أوهمه بقدرته على الحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه .


كما هتك عرض المجني عليه عبدالرحمن زكي سيد أحمد، بالقوة . وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل عقب اخضاعه لجراحة في اسنانه ، وتمكن بناء على ذلك الايهام من جعله يحسر سرواله ، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلى .


وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف وأمرت بالحالته للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض 4 رجال 


هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة
هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة
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