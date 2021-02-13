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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية بأسبوع ورأس المال السوقي يربح 1.6 مليار جنيه

السبت 13/فبراير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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سجلت البورصة المصرية أرباح بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 707.9 مليار جنيه، مقابل 706.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.


وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,546.32 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.45 %. 


بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1.57 % صعودا مغلقا الفترة عند 2,452.77 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 2.53% مغلقا الفترة عند 1,912.72 نقطة.


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وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped  فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.66 % مغلقا عند 14,258.25 نقطة. بينما سجل  مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 1.4 % مغلقا الفترة عند 3,488.18 نقطة.


وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 24.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 4,583 مليون ورقة منفذة على 286 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3,103 مليون ورقة منفذة على 273 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.


وقد استحوذت الأسهم على 47.65 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.35 % خلال الأسبوع.


وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.3 % و العرب على 7.0 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 


وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 153.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 84.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.


الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 8.8 % و سجل العرب 7.3 % و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 524.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 93.8 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.


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