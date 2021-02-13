محافظ الجيزة: تطوير محاور مرورية رئيسية وفرعية بـ مليار جنيه

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن أجهزة المحافظة تبذل جهود مكثفة لإزالة التعديات على حرم الطريق والتعدي على أملاك الدولة لضبط الشارع، مؤكدا أنه تم ضخ حوالي مليار جنيه لرصف وتطوير عددا من المحاور المرورية الرئيسية والشوارع الفرعية بالمحافظة.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية والميادين بالمحافظة لحل الإختناقات المرورية ، فضلًا عن المشاريع القومية الجاري تنفيذها منها محور ترعة الزمر من محور محمد أنور السادات " ترسا " .

جاء ذلك خلال القاء الأول الذي عقده محافظ الجيزة مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة عن دوائر الهرم والسادس من أكتوبر والطالبية والعمرانية وأبو النمرس والبدرشين والعياط والصف وأطفيح وعددًا من نواب القائمة ممثلى محافظة الجيزة، لمناقشة عددًا من الملفات الهامة بجميع القطاعات وحجم الجهود المبذولة علي مدار العامين السابقيين والتحديات التي واجهتها المحافظة للدفع بعجلة التنمية والإسراع في إنجاز ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والإشغالات والتصدى لمخالفات البناء وتطوير شبكة الطرق والقضاء علي العشوائيات وإعاده الإنضباط للشارع .