ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الجيزة: تطوير محاور مرورية رئيسية وفرعية بـ مليار جنيه

السبت 13/فبراير/2021 - 09:29 ص
لقاء محافظ الجيزة
لقاء محافظ الجيزة بأعضاء مجلس النواب
Advertisements
محمد الصاحى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن أجهزة المحافظة تبذل جهود مكثفة لإزالة التعديات على حرم الطريق والتعدي على أملاك الدولة لضبط الشارع، مؤكدا أنه تم ضخ حوالي مليار جنيه لرصف وتطوير عددا من المحاور المرورية الرئيسية والشوارع الفرعية بالمحافظة.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق  مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية والميادين بالمحافظة لحل الإختناقات المرورية ، فضلًا عن المشاريع القومية الجاري تنفيذها منها محور ترعة الزمر من محور محمد أنور السادات "  ترسا " .

جاء ذلك خلال القاء الأول الذي عقده محافظ الجيزة مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة عن دوائر الهرم والسادس من أكتوبر والطالبية والعمرانية وأبو النمرس والبدرشين والعياط والصف وأطفيح وعددًا من نواب القائمة ممثلى محافظة الجيزة، لمناقشة عددًا من الملفات الهامة بجميع القطاعات وحجم الجهود المبذولة علي مدار العامين السابقيين والتحديات التي واجهتها المحافظة للدفع بعجلة التنمية والإسراع في إنجاز ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والإشغالات والتصدى لمخالفات البناء وتطوير شبكة الطرق والقضاء علي العشوائيات وإعاده الإنضباط للشارع .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بديل شارع الهرم.. محافظ الجيزة يطلق إشارة تنفيذ أعمال توسعة كوبري ترسا

ليكون بديلا لشارع الهرم.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال انشاء الكوبرى الرابط بين محور ترسا والمنصورية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق البر الغربي والشرقي لجسر ترعة المريوطية

رئيس المركزي للتعمير: توسعات محور ترسا تهدف للحد من الاختناقات المرورية بالجيزة

في أول اجتماع.. محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب الجدد

محافظ الجيزة: تنفيذ مشروعات مياه وصرف بـ 12.5 مليار جنيه

ترشيحاتنا

نشرة الـ توك شو.. المفتي معلقا على قضية سيدة المحلة: يجب أن تظل حبيسة القضاء.. الخارجية تستنكر التصريحات التركية.. وحقيقة تطبيق الأبحاث في تقييم الطلاب

محمد هاني عن ضربة جزاء باليمراس: أحب التحديات.. وأرسلت لألفونسو ديفيز رسالة

شاهد.. إعصار مدمر يضرب تركيا ويخلف كوارث

يا روح ما بعدك روح.. لحظة هروب قطيع أغنام من المدبح | فيديو

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 13 - 2 - 2021.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش

بفستان لافت.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها على البحر