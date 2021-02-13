عمرو مصطفى وأحمد خليل يطرحان أغنية كانت أيام.. فيديو





تقول كلمات الأغنية: "تعرف تبعد عنى وتنسى زمان .. كانت أيام .. ونسيتها خلاص .. تعرف لما تشوفنى ف أى مكان .. ماتقولش سلام .. قدام الناس .. كانت أيام ماتفكرنيش .. الله لا يعديها نسيتها رميتها من الحٌسبان .. ايوة انت خلاص مابتوحشنيش .. مش راجع تانى انسانى فقلبى مالكش مكان".





اللى اتخلى ف لحظة ضعفى وباع .. مازعلشى عليه .. وبسيبه يروح .. واحد سبنى وضل طريقه وضاع .. طب عايش ليه .. دور المجروح".





أغنية "كانت أيام" كلمات: تامر حسين، و ألحان: عمرو مصطفي، و توزيع وميكساچ: تيم، و إخراج: عماد قاسم، و إنتاج: سبيكاتيل ميديا.

طرح كل من الفنان عمرو مصطفى، وأحمد خليل أغنية جديدة بعنوان "كانت أيام" عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".