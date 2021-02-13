هيثم شاكر وهيثم نبيل يطرحان "كنت غلطة".. فيديو





اتكتبلى بداية أجمل من اللى وياك عشتها.. ياللى عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها.. عوضتنى الدنيا بعدك .. ياللى بعدك كان بدايتى.. حتى أحلامى اللى ضايعة معاك خلاص رتبتها".

"بعترفلك كنت غلطة وحكايتنا خلاص ناسيهم.. مش هكمل عمرى بندم لا هكمل ناس شاريهم .. جاى بتندم ع اللى كان لك .. كان معاك بإيديك خسرته .. مش هخون انا يوم عيون بقوا دنيتى وبخاف عليهم". تقول كلمات الأغنية: "





أغنية "كنت غلطة" كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع حسين النجار.

طرح كل من الفنان هيثم شاكر، وهيثم نبيل دويتو جديد بعنوان: "كنت غلطة" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".