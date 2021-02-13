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أخبار العالم

انفجرت سيارتهم المفخخة.. مقتل 21 داعشيا في العراق

السبت 13/فبراير/2021 - 09:55 ص
انفجار في العراق
انفجار في العراق
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قسم الخارجي
كشفت قيادة عمليات مدينة سامراء العراقية، اليوم السبت، عن وفاة 21 داعشيا في انفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين. 


وقال قائد عمليات مدينة سامراء اللواء جبار الدراجي، وفق ما نقلته "سومرية نيوز": "21 داعشيًا قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان ينوي تفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور".


وأضاف البيان أن "الانتحاري وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيًا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير، مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل".


يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح السلطات العراقية تنظيم داعش الإرهابي، الذي يحاول إحياء نفسه من جديد في العراق. 

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