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رياضة

قطار ميلان يسعى لدهس سبيزيا بـ الدوري الإيطالي

السبت 13/فبراير/2021 - 10:07 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
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محمد السعيد
يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره سبيزيا، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب البرتو بيكو ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لمواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي أمام سبيزيا في مباراة اليوم، وتعزيز صدارته لجدول الترتيب.

كان ميلان سحق كروتوني بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري.

في المقابل يأمل سبيزيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

يذكر أن مباراة الدور الأول، التي أقيمت على ملعب سان سيرو "معقل الروسونيري" انتهت بفوز ميلان على سبيزيا بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 16 بـ 21 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، تورينو مع جنوى، ويوفنتوس مع نابولي.
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