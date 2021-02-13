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تعليم

التعليم تبدأ مقابلات المرشحين كرؤساء ومراقبين لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 لاختيار الأفضل

السبت 13/فبراير/2021 - 10:14 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستعداد المبكر لـ أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، ردا على كل الشائعات التي تزعم إلغاء الامتحانات او استبدالها بأبحاث او تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

‏حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات ، اكدت خلالها على عقد لجان مقابلة المرشحين للعمل في وظيفتي رؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بنظامي الثلاث والخمس سنوات ، وكذلك عقد لجان مقابلة رؤساء مراكز توزيع الأسئلة لعام 2021

وشدد الخطاب على ان تنعقد هذه اللجان خلال الشهر الجاري ، مشيرة الى انها حددت مواعيد محددة للمقابلات في كل مديرية ، فمثلا في مديرية تعليم قنا تبدأ المقابلات ١٥ فبراير بالنسبة للتعليم الصناعي والزراعي ، و ١٦ فبراير للزراعي والتجاري والفندقي 

‏وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب على كل ‏من تنطبق عليهم شروط الترشح لاعمال امتحانات الدبلومات الفنية ‏خاصة في وظيفتى رئيس ومراقب أول لجنة ، حضور هذه المقابلات حتى وإن لم يكن ارسل نموذج رقم ٥ إلى ‏اللجنة المركزية للامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم

‏كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية ، بضرورة تجهيز قاعة كبيرة لأعضاء لجنة المقابلة سواء في المديرية أو في إحدى المدارس التابعة للمديرية ، وذلك لعمل محاضرات بلسادة المرشحين للمقابلة الشخصية ، على أن يتم الإعلان عن  ميعاد المقابلة داخل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الفنية ، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عقد المقابلة

وكانت قد صدرت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة بشأن الاستعدادات والتجهيزات التي يجريها التعليم الفني لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه تقرر اتاحة التطبيق الالكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات الفنية 2021 بتسجيل الاستمارة الالكترونية للعام 2020/2021 تمهيدا لتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية ، وذلك من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لابد أولا ان يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة ، علما بأن التسجيل الالكتروني بداية من هذا العام سوف يتم بإستخدام البريد الالكتروني الرسمي للطالب ، والذي يمكنه الحصول عليه خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسي الالكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية ، بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو التنبيه على كافة مدارس التعليم الفني ، بسرعة قيام الطلاب بتسجيل الاستمارة الالكترونية مع توفير كافة وسائل الدعم اللازم لهم .


كما تم التأكيد على ضرورة أن يقوم كل طالب بتسجيل الاستمارة بنفسه ، وذلك بعد مراجعة بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها ، كما يتم التنبيه على الطالب بتسليم الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضء على أن يقوم الاستديو بطابعة اسم الطالب رباعيا على الشريط الابيض اسفل اطار الصورة

وفي حال وجود أي اخطاء في البيانات يتم التواصل فورا مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل فورا ، او التقدم بشكوى من خلال البوابة الرسمية للشكاوى على الرابط التالي moe-complains.emis.eg

لتتولى اقسام وادارات الاحصاء بالمديرية والادارات التعليمية حل المشكلات التي ترد من خلالها ، علما بأن طباعة الاستمارة واعتمادها سيتم اتاحته في وقت لاحق.
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