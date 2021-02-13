التعليم تبدأ مقابلات المرشحين كرؤساء ومراقبين لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 لاختيار الأفضل

اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستعداد المبكر لـ أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، ردا على كل الشائعات التي تزعم إلغاء الامتحانات او استبدالها بأبحاث او تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.
حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات ، اكدت خلالها على عقد لجان مقابلة المرشحين للعمل في وظيفتي رؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بنظامي الثلاث والخمس سنوات ، وكذلك عقد لجان مقابلة رؤساء مراكز توزيع الأسئلة لعام 2021
وشدد الخطاب على ان تنعقد هذه اللجان خلال الشهر الجاري ، مشيرة الى انها حددت مواعيد محددة للمقابلات في كل مديرية ، فمثلا في مديرية تعليم قنا تبدأ المقابلات ١٥ فبراير بالنسبة للتعليم الصناعي والزراعي ، و ١٦ فبراير للزراعي والتجاري والفندقي
وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب على كل من تنطبق عليهم شروط الترشح لاعمال امتحانات الدبلومات الفنية خاصة في وظيفتى رئيس ومراقب أول لجنة ، حضور هذه المقابلات حتى وإن لم يكن ارسل نموذج رقم ٥ إلى اللجنة المركزية للامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم
كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية ، بضرورة تجهيز قاعة كبيرة لأعضاء لجنة المقابلة سواء في المديرية أو في إحدى المدارس التابعة للمديرية ، وذلك لعمل محاضرات بلسادة المرشحين للمقابلة الشخصية ، على أن يتم الإعلان عن ميعاد المقابلة داخل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الفنية ، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عقد المقابلة
وكانت قد صدرت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة بشأن الاستعدادات والتجهيزات التي يجريها التعليم الفني لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021