الجمهور يطارد نادية الجندي.. تفاصيل

وقالت الفنانة نادية الجندى خلال اللقاء: "أغرب معجب واجهته كان له تصرف غريب حيث كان ينتظر أسفل منزلي بالساعات وكان دائما يرغب في رؤيتي".





وأضافت: "عندما كان الناس يمنعون هذا المعجب من التواجد أسفل المنزل كان يتجرد من ملابسه حتى تم إبلاغ الشرطة عنه في نهاية الأمر".





كما نوهت الفنانة الكبيرة نادية الجندى، بأن هناك الكثير من الفنانات اللآتي تحاربها منذ بداية مشوارها الفنى وحتى الآن، مؤكدة أنها هي الوحيدة التى تستحق لقب نجمة الجماهير.