النائب عمرو القطامى يطالب بـ سلالات بذور موفرة في استهلاك المياه وعالية الإنتاجية

طالب النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، مركز البحوث الزراعية بتكثيف العمل من اجل توفير سلالات بذور جديدة عالية الإنتاجية وفى الوقت نفسه تكون غير شرهة باستهلاك المياه، وذلك تمشيا مع الخطوات التي تتخذها الدولة بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في ظل محدوديتها، وفى نفس الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وخاصة القمح والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن توفير سلالات بذور جديدة غير شرهة باستهلاك المياه، وتعطى ضعف الإنتاجية أصبحت قضية كل دول العالم، حيث يوجد العديد من الدول التي سبق وان اتخذت خطوات جادة في هذا الملف، واستطاعت ان تحقق نتائج كبيرة في هذا الصدد، وحققت الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وعظمت الاستفادة من مواردها المائية المتاحة، داعيا مركز البحوث لتوجيه الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للأبحاث لتشجيع المبتكرين والباحثين.

وأضاف القطامى، أن ملف الزراعة من أهم وأبرز القطاعات التي تحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، نظرا لكونه من أهم الأدوات بملف الاستثمار والاقتصاد، ويرتبط به ارتباط مباشر العديد من الصناعات، إلى جانب الاستهلاك اليومى من المحاصيل الأساسية، وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأمر ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع وتوفير بذور عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه.