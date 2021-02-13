ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتخاب حقوقي بريطاني خلفا لـ بنسودا في الجنائية الدولية.. لماذا تفضله إسرائيل؟

السبت 13/فبراير/2021 - 10:38 ص
الجنائية الدولية
الجنائية الدولية
Advertisements
سمر صالح
انتخب الحقوقي البريطاني "كريم خان"، مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا لـ "فاتو بنسودا" التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات؛ بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.
 
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن خان سيحل محل بنسودا في  يونيو المقبل، وسيقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس، وهو تحقيق يمثل مصدر قلق كبير لإسرائيل، حيث يمكن أن يؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل.
 
وأشار الموقع العبري إلى أن إسرائيل تفضل خان من بين المرشحين الأربعة الذين تقدموا بأصوات ممثلي 123 دولة عضو في المحكمة.
 
هيئة البث الإسرائيلية "كان" قالت إن كريم خان المرشح المفضل لإسرائيل، لكونه "براغماتيا" ولن يسعى لتسييس المحكمة.
 
وفاز خان 50 عاما الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش"، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ 62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لأنها انتصرت لفلسطين.. إدارة بايدن تمحو خطأ ترامب وتصالح الجنائية الدولية

مؤسسة سياسية.. نتنياهو يوجه اتهامات للجنائية الدولية بعد قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل

نتنياهو يعلق.. الجنائية الدولية تصادق على فتح تحقيقات في جرائم إسرائيل

القصة الكاملة لمحاكمة إسرائيل دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

انتخاب البريطاني كريم خان لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

ترشيحاتنا

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر

حكم قراءة القرآن على غير طهارة

مجموعة الموت.. الهلال السوداني في مهمة صعبة أمام صن داونز بـ دوري الأبطال

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

الذهب الأسود.. دولة عربية تعلن استكشافات نفطية جديدة

500 ألف ريال غرامة استيراد الخيل دون ترخيص في السعودية

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

عاقبته وخيمة.. فعل حذر منه القرآن الكريم في شهر رجب

الفراخ بـ 19 والبط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مصرع أب ونجليه وإصابة زوجته وطفلتها في حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر

في عيد ميلاد ميمي جمال.. لماذا طلبت الطلاق من حسن مصطفى؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر