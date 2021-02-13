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اقتصاد

رئيس جهاز المنيا الجديدة: الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية بمساحة 1014 م2 بالحي السادس

السبت 13/فبراير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

صرح المهندس خالد نايف، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ سوق تجارية على مساحة 1014م2 بالمجاورة الثالثة بالحي السادس.


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وأوضح رئيس الجهاز أن السوق تضم 8 محال تجارية بأنشطة مختلفة (سوبر ماركت - مطعم - صيدلية، وغير ذلك)، بجانب أماكن انتظار للسيارات، مؤكدًا استمرار جهود جهاز المدينة للانتهاء من العمل بالمشروعات المختلفة التى تحقق رغبات ساكنى المدينة، وسعيًا من الجهاز لتوفير جودة الحياة لقاطنى المدينة والمترددين عليها.

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