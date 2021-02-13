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رياضة

تشكيل ليفربول وليستر سيتى المتوقع قبل موقعة البريميرليج

السبت 13/فبراير/2021 - 11:24 ص
ليفربول وليستر سيتى
ليفربول وليستر سيتى
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عبدالله هشام
يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري، محمد صلاح، ضيفا على نظيره ليستر سيتي، اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.


ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، خلف ليستر سيتي الثالث برصيد 43 نقطة.


ومن المتوقع ان يلعب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، المباراة بتشكيل كالتالي: 
حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: روبرتسون - جوردان هندرسون– أوزان كاباك - أليكسندر أرنولد

الوسط: جورجينيو فينالدوم – كورتيس جونز – تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح


في حال فاز ليستر على ليفربول سيقفز للمركز الثاني مؤقتا، لحين خوض مانشستر يونايتد مباراته، بينما إذا حقق ليفربول الفوز سيقفز للمركز الثالث بدلا من ليستر، وسيستعيد وقتها ليفربول الثقة بعد الخسارة 1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة الماضية.


وكانت الخسارة أمام سيتي هي الثالثة على التوالي لليفربول على أرضه للمرة الأولى منذ 1963.


بينما من المتوقع ان يبدأ ليستر سيتي المباراة بتشكيل:

حراسة المرمى: شمايكل

الدفاع: إيفانز – سويونكو - بيريرا - فوتشس

الوسط: ويلفريد نديدي – تيليمانس – ماديسون – بارنيس - أوندير

الهجوم: جيمي فاردي


وأعلن كلوب في المؤتمر الصحفي أمس، غياب فابينيو لاعب الفريق عن المباراة.


في الوقت نفسه، سيطمئن ليستر على جاهزية جيمس جاستن، الذي تعرض لإصابة في المباراة التي خاضها الفريق في منتصف الأسبوع.
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