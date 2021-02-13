لمواجهة كورونا.. فض فرح شعبي وإزالة الإشغالات بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الاشغالات المخالفه من الشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للشوارع فضلا عن متابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وقال المحافظ ان رئاسة مركز ومدينة الزقازيق شنت حملة موسعة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأسفرت الحملة عن رفع كافه الإشغالات بمناطق وشوارع ( المحطة -البوسطة - الجلاء- كوبري أبو عميرة – الزراعه - دوران الشوبك - شارع عمر شاهين - موقف المنصورة) فضلا عن فض فرح بقريه بنايوس لمنع تجمعات المواطنين لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





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وأشار المحافظ الي ان الأجهزة التنفيذية والأمنية مستمرة في شن حملاتها المفاجئة لرفع الاشغالات والمرور على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.





علي جانب أخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.





وأضاف محافظ الشرقية ان مديرية الطب البيطري شنت حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح لضبط الأدوية والعيادات المخالفة .





وأسفرت الحملة عن ضـبط 359 عبوة لـ ( 32 صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.