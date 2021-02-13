البوسني دراجان يوفيتش: تدريب الإسماعيلي تحد جديد.. طالبت بـ مدرب عام من البوسنة ولايف كوتش للفريق.. وضيق الوقت سبب عرقلة التعاقد مع مهاجم

في أصعب الأوقات التي يمر بها النادي الإسماعيلي هذا الموسم، تولى البوسني دراجان يوفيتش القيادة الفنية للفريق كآخر المدربين الذي أعلن عنه مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، حيث بدأ الإسماعيلي الموسم الكروى في نسخته الحالية تحت قيادة البرازيلي هيرون ريكادو ثم سلسلة من المدربين، قبل أن يتولى المهمة الفنية.
"يوفيتش" المدير الفني للإسماعيلي يتحدث لـ "صدى البلد" من خلال الحوار التالي:
في البداية.. لماذا قبلت تولي القيادة الفنية للدراويش رغم تراجع نتائج الفريق؟
في البداية، سعيد بتولي تدريب نادي بحجم الإساعيلي، لأنه نادٍ كبير حصل على ثلاث بطولات في الدوري وبطولة كأس أفريقيا وبطولتين لكأس مصر، ورأيت اللاعبين وبدأت في وضع خطة نعمل عليها باستجابة قوية من اللاعبين لعودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية، وأرسل لي محمد عبد الجابر، وكيل اللاعبين، بعض التسجيلات لمباريات الفريق في الدوري والبطولة العربية قبل قبول المهمة.
ما تقييمك للاعبين في الإسماعيلي خلال الفترة القليلة الحالية؟
تعرفت باللاعبين خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري، ورأيت اللاعبين بمستوى عالٍ ويحتاجون التركيز معهم على بعض الفنيات وبالتأكيد الهدوء وعدم الاستعجال على تحقيق الفوز.
ما حقيقة طلبك لطبيب نفسي للاعبين؟
ليس طبيبا نفسيا ولكنه لايف كوتش، لأن هناك ضغوطا على اللاعبين بسبب تراجع النتائج وهو فكر جديد بجميع الأندية في أوروبا، ويساعد اللاعبين على الإبداع والتألق.
ما خطتك لعودة الدراويش للمنافسة والهروب من شبح الهبوط؟
هدفنا هو الاطمئنان على الفريق في جدول الدوري وأيضا للعودة للمنافسة، ولكننا ليس أمامنا إلا التركيز في مشوار بطولتي الدوري وكأس مصر، وسنعمل في الفترة الحالية على الحصول على أفضل نتائج، وسأعد الجماهير التتويج ببطولة الموسم المقبل.
حدثنا عن علاقتك بالإنجولي أري بابل لاعب الإسماعيلي؟
كنت سعيدا عندما علمت بوجود أري بابل في صفوف الإسماعيلي، لأنني سبق لي العمل معه في خلال تواجده مع فريق أول أغسطس، وأثق بقدراته وأرى أنه أحد أفضل لاعبى أنجولا، وسيعود ليقدم أفضل ما لديه مع الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.
ماذا يحتاجه الإسماعيلي للتتويج ببطولة؟
طالبت بالتعاقد مع مهاجم ولكن ضيق الوقت لم يتمكن من إتمام التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وسنعمل الآن بالإمكانيات المتاحة والمنافسة بقوة في جميع اللقاءات القادمة الصعبة، مصر للمقاصة ثم الزمالك وغيرها من اللقاءات.
ماذا عن المصابين في الإسماعيلي؟
بالتأكيد أتابع حالة المصابين، حيث من المقرر أن يعود عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي خلال الفترة المقبلة، للمشاركة مع الفريق تدريجيا.
هل طالبت بتغيير الجهاز المعاون للفريق، برحيل العجوز المدرب العام وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى؟
أحترم الجميع.. ولكن تعاون بين الجهاز الفني واللجنة الفنية للفريق، لاختيار عناصر جديدة وتجربة جديدة في جميع الأطراف للعودة بالإسماعيلي لمكانته الطبيعية.
رسالتك للجماهير؟
أطالب الجماهير بمساندة الفريق الفترة المقبلة، لإعادرة الثقة للاعبين ودعمهم للعبور من تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الدراويش.