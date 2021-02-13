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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته 100 طربة حشيش في حملة أمنية بطنطا

السبت 13/فبراير/2021 - 11:52 ص
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط عاطل وبحوزته 100 طربة حشيش تزن 10 كيلو جرام، وسلاح أبيض، حال استقلاله سيارة بنطاق دائرة مركز شرطة طنطا، وذلك بقصد الاتجار.


كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بتمكن مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، و2 هاتف محمول ، سلاح أبيض، بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية ) مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.
 وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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