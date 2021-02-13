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مستشار رئيس وزراء العراق: تجربتنا السياسية تشوهت بسبب التدخلات الحزبية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:12 م
العراق
العراق
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شيرين عادل
قال حسين الهنداوى، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن تصريحات الرئيس العراقى بشأن العقد الجديد ترمز إلى العودة نحو نظام ديمقراطى سليم قائم على انتخابات نزيهة وعادلة تراعى المعايير الدولية.


وأوضح الهنداوى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إظكسترا نيوز"، أن التجربة العراقية خلال الـ15 عاما الماضية تشوهت بفعل تدخلات حزبية خاصة، بالإضافة لنظام المحافظة الذى قام بتوزيع السلطات بين القوى السياسية دون الأخذ بالاعتبار مصالح الشعب العراقى.


وأكد أن إمكانيات الدولة العراقية كبيرة والنظام العراقى الحالى لا يتناسب مع طموحات المواطنين العراقيين ولا بد من إجراء الانتخابات العراقية الجديدة على أساس نقطة جديدة لإعاجة الثقة بالعملية الانتخابية العراقية بوضع أفضل.


وأضاف أن المجتمع العراقى غنى بالثروات ولكنه فقير بالنسبة للمجتمع، خاصة أن توزيع الثروات سيئ للغاية، ولابد أن يتغير العراق إطلاقا نحو نظام ديمقراطى سليم يحترم إرادة الشعب العراقى.


ونوه إلى أن الوضع الأمنى فى العراق حاليا مؤهل بلا شك، خاصة أنه على الرغم من وجود مشكلات بالعراق حتى قبل احتلال أمريكا فى 2003 ولكن أصبح الأمنى بصورة جيدة تمكن العراق من إجراء انتخابات تؤهل البلاد لغد أفضل.
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