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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 2631 إصابة جديدة بكورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 12:08 م
اصابات كورونا - ارشفي
اصابات كورونا - ارشفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، تسجيل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 345605 إصابة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وذكرت الصحة الإماراتية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 1001 حالة.

كما رصدت الوزارة الإماراتية تعافي 3589 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 326780.

وأجرت الصحة الإماراتية 184,981 فحصًا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

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