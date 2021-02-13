في نقاط .. كل ما تريد معرفته عن مسبار الأمل الإماراتي

بعد إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي ودخوله المجال الجوي لكوكب المريخ ، كأول خطوة عربية في مجال الفضاء ، والتي حققتها دولة الإمارات ، ننشر في هذا التقرير كافة المعلومات الخاصة "بمسبار الأمل" وما هي مهامه :-





- تم البدء في بناء وتجهيز "مسبار الأمل" للاطلاق في 6 سنوات .

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- بلغت تكلفته حوالي 200 مليون دولار .





- يحتوي المسبار على 3 أجهزة علمية ، وهي عبارة عن كاميرا رقمية عالية الدقة ، و مقياس طيفي بالأشعة فوق البنفسجية لقياس نسب الأكسجين والهيدروجين في طبقات الجو العليا للمريخ ، و مقياس طيفي بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجات الحرارة والجليد وبخار الماء .





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- تم إطلاقه من قاعدة "تانجاشيما" باليابان في 20 يوليو 2020 على متن الصاروخ H2A .





- قطع المسبار مسافة تقدر بحوالي 494 مليون كم .

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- مكث المسبار في الفضاء حوالي 7 أشهر للوصول إلى المريخ .

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- بلغت سرعة المسبار 33.5 كم في الثانية الواحدة خلال تلك الفترة .

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- عند قرب دخول المسبار إلى مداره ، قام بتقليل سرعته إلى 5 كم في الثانية عن طريق صواريخ الدفع العكسي خلال نصف ساعة فقط (27 دقيقة) حتى يستطيع الكوكب أن يلتقطه في المدار (مدار الإلتقاط) ، وقد حدث هذا بالفعل في 9 فبراير 2021 .





- إن لم يقم المسبار بالدخول إلى المدار بكل دقة في الوقت المحدد ، كان سيواجه أحد المصيرين أما الفقدان في الفضاء إلى الأبد حيث لا يمكن استرجاعه مرة أخرى أو تحطمه بالكامل على سطح المريخ .





- بعد إستقرار المسبار في المدار قام بإجراء أول اتصال مع المحطة الأرضية الرئيسية المنوط بها مراقبة الفضاء البعيد .





- مهمة المسبار هو الدوران حول المريخ لمدة عام مريخي كامل أي حوالي عامين أرضيين لدراسة الغلاف الجوي المريخي وأسباب فقدان غازي الأكسجين والهيدروجين المكونان لعنصر المياة .





جدير بالذكر ، أن هذه التجربة العلمية هي الأولى من نوعها في العالم العربي ، وقد انطلق المسبار بسرعة 121,000 كم/س، حيث كان عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س للدخول إلى الكوكب الأحمر "المريخ" .