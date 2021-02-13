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حوادث

سقوط لصين سرقا مجوهرات وأموالا من شقة بالشروق

السبت 13/فبراير/2021 - 12:25 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
نجح رجال مباحث بالقاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بالشروق، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات إخطارا من مباحث قسم شرطة الشروق يفيد أن سيدة مقيمة بالمنطقة قررت بأنها عقب عودتها لمسكنها اكتشفت سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

على الفور تم توجيه رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وتبين من الفحص سلامة جميع منافذ الشقة وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين - مقيمين بدائرة القسم، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التسلق) وأقر أحدهما بأنه نظرًا لاعتياد المجنى عليها الاستعانة به لتوصيلها باستخدام السيارة، عقد العزم على سرقتها، وعقب ذلك استعان  بالآخر لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق واستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار، وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.

وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليها  تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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