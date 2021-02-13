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مدير مشروع القطار الكهربائي يكشف آخر تطورات العمل فيه.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 12:43 م
المهندس أيسر رأفت،
المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي
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فرح علاء الخولي
قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن طول المرحلتين الأولى والثانية يبلغ 70 كم بواقع 12 محطة و4 كباري سيارات و7 كباري lrt ونفقين "نفق سيارات ونفق مشاة" في محطة نيوهليوبوليس، وذلك من إجمالي 3 مراحل طولها 90 كم بواقع 16 محطة.

وتابع أيسر رأفت، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه من خلال هذا المشروع يمكن الوصل من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة في 50 دقيقة"، مشيرًا إلى أن القطار السريع لا يشهد أي تقاطع لكن المشروع عبارة عن سور واحد، دون وجود أي مزلقانات أو توقفات إلا المحطات.

وأضاف رأفت خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن أهم أسباب تنفيذ المشروع هي الخبرة، الالتزام، والانتظام، مشيرًا إلى أن السرعة التشغيلية الخاصة بالقطار تبلغ 80 كم، أما السرعة الفعلية بالنسبة إلى القطار فهي 120 كم.

وأردف، أن هناك محطة تبادلية في تقاطع محطة عدلي منصور والخط الثالث للمترو، كما يتبادل المشروع بالمونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا: "استعوضنا جميع التقاطعات عن طريق كباري سيارات وكباري lrt، بواقع 7 كباري، هي كباري السويس، الإسماعيلية، جنيفة، الروبيكي 1، الروبيكي 2، العاصمة 1، والعاصمة 2".

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