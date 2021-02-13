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محافظات

وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يغرسون 3 شجرات بقرية صفط تراب بالمحلة الكبرى

السبت 13/فبراير/2021 - 01:57 م
جولة وزيرة الهجرة
جولة وزيرة الهجرة
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احمد علي
غرست كلا من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 3 شجرات إيذانا بإطلاق حملة اتحضر للأخضر "صفط تراب.. البداية".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن زيارة اليوم تستهدف تكامل الجهود التنفيذية من الوزارات والمحافظة والسادة نواب البرلمان ودمج جهود المصريين في الخارج في تطوير القرى المصرية استجابة لتكليف السيد الرئيس بالنزول للقرى الاكثر احتياجا والاطلاع علي طلبات المواطنين، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من قبل وزارة البيئة لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

يأتي ذلك في إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك تنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب"، والتي تهدف لمشاركة المصريين بالخارج في تطوير قراهم، ويأتي تطوير قرية صفط تراب بمشاركة جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، التابع لمجموعة «نيو إيجيبت»، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها.
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