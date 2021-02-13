الداخلية تضبط قضايا غسيل موال واختلاس بقيمة 13 مليار جنيه خلال أسبوع

وأسفرت الجهود -خلال أسبوع- فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط (21) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية - سوهاج) بإجمالى مضبوطات (3) قطع سلاح نارى (بندقية آلية – مسدس - فرد محلى - كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وكذا كمية من المواد المخدرة.





جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – بلطجة – سلاح نارى - مخدرات"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.





وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (908) قطع أسلحة نارية أبرزها (69 بندقية آلية – 140 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 59 مسدس – 640 فرد محلى الصنع – 2699 طلقة مختلفة الأعيرة و95 خزينة – 1323 قطعة سلاح أبيض).





ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (17) تشكيلا عصابيا، ضموا (47) متهمًا، ارتكبوا (87) حادث سرقة متنوعة، وضبط (97) قضية أحداث، وكشف غموض (54) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (97) متهمًا.





وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (445316) حكم قضائى، بينها (1881) حكم جناية، و(161092) حكم حبس، و(216026) حكم غرامة، و(66317) مخالفة.





ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية، حيث شنت مباحث التموين حملة رقابية، أسفرت عن ضبط (8720 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (167) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (583 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (78705 جنيهات، وضبط (17) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (146232 لترا) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8536) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1081,192) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (290) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (327,428) طن، وكذا ضبط (104) قضايا بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (47,260) طن.





وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (81975) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60692155) جنيها.





وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1800) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (180) قضية ضرائب عامة، كشف (167) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (115) قضية فى مجال الجمارك، (4) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (401) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (587) حكما قضائيا، (317) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (18) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركى – تهريب معادن نفيسة)، (11) قضية فى مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تسهيل استيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (13988145875 جنيها)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.





وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (1782) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، وكذا ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (2) متهمين .. ارتكبا واقعة سرقة، فيما نجحت مباحث المصنفات في ضبط (324) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.





ونجحت جهود شرطة المسطحات المائية في ضبط (878) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1088) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (178) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (317) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (115) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (217) لنش سياحى.





وأسفرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (13) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (53) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2629) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).





وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (9) قضايا بإجمالى (10) متهمين.. بمضبوطات بلغت (470 كيلوجراما)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (243290) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (37412 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3869 موقف عشوائى)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (188) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ (427) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (3) سائقين منهم، فضلًا عن فحص (954) مركبة تبين مخالفة (238) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ (6198) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية (494) سائقا منهم.





ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1608) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1731) متهما، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (252٫371 كيلوجراما)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (284٫737 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (30,769 كيلو جرام).





ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الأفيون، وزنت (1٫926 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (18٫732 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (572 جراما)، وكمية من مخدر الكوكايين، وزنت (140 جراما)، و(44952) قرص مخدر مختلف الأنواع.





ولم تتوقف جهود الداخلية على مكافحة الجريمة، وإنما لاحقت غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث نجحت في ضبط (7104) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1416) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (9613) شيشة، وغلق (4322) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (93937) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (93126) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (811) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.