نداء عاجل من أمانة جدة السعودية إلى المواطنين بشأن كورونا

حثت أمانة مدينة جدة السعودية، المواطنين، اليوم السبت، على سرعة الإبلاغ عن رصد أي زحام داخل الأسواق أو عدم ترك مسافة آمنة بين المتسوقين، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكشفت دراسة جديدة لجامعة كامبريدج البريطانية عن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، عبر الخفافيش، ومن خلال الحيوانات المصابة، وفقًا لتقرير عرضته قناة الغد.





وقالت الدراسة، إن آليات التغير البيئي مثل ارتفاع درجات الحرارة، كان سببًا فى تغير الغطاء المناخي لبعض المناطق والتى شملت غابات جنوب الصين وشرق آسيا، وانتقال 40 نوعًا من الخفافيش إلى هذه الغابات.





وأضاف التقرير أن هذه الخفافيش حملت معها أنواعًا مختلفة من فيروس كورونا وانتقل إلى حيوانات كثيرة وجديدة فى الغابات مثل قط الزباد وحيوان المدرع.





ورجحت الدراسة انتقال الفيروس للبشر من خلال الحيوانات المصابة بعد صيدها وبيعها فى "سوق ووهان".



