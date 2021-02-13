الصحة الفرنسية: جرعة تطعيم واحدة تكفى من سبق لهم الإصابة بـ كورونا

قال الدكتور رياض درقاوى ، أخصائى الطب المخبرى والمناعة، إن لقاحات كورونا يتم دراستها وفق قانون الطوارئ الصحى ولكن نظرأ لمستجدات كورونا فإن اللقاحات مرت بفحوصات بشكل سريع للتأقلم مع ما يجرى على أرض الواقع.





وأوضح "درقاوى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن تصريح هيئة الصحة العامة فى فرنسا بخصوص أن جرعة تطعيم واحدة تكفى من سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا هو اجتهاد مبدئى لا تدعمه كثير من الأبحاث العلمية الجادة.





ولفت إلى أن ما صرحت به هيئة الصحة الفرنسية له أساس علمى يعتمد بأن الانسان الذى أصيب مسبقأ بـ كورونا يكون خلايا جهازه المناعى أقل، لافتأ إلى أن الشخص الذى اكتسب مناعة يكفى له إعادة إدخال بروتينات الفيروس وتنشيط ذاكرته.





وتابع الاخصائى فى الطب المخبرى والمناعة، أن لقاحات كورونا تبقى هى الأقوى حتى هذه اللحظة خاصة بعد إجراء التجارب السريرية بكافة مراحلها الثلاثة وفى انتظار المرحلة الرابعة ومتابعة كافة التأثيرات الجانبية ضد فيروس كورونا.