بيج رامي وكرم جابر.. وكيل وزارة الشباب: فخورون باستضافة أبطال مصر في الإسكندرية





أعربت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ووكيل الوزارة عن سعادتها لاستضافة عروس البحر أبطال مصر وعلى رأسهم مستر اولمبيا بيج رامي وابن الاسكندرية المصارع الأوليمبي كرم جابر.

جاء ذلك على هامش افتتاح النسخة الأولى من بطولة ستريت ورك أوت بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية البحرية، وعدد من الابطال المصريين المشاركين ببطولة العالم طوكيو ٢٠٢١.

وتمنت "صفاء"، حصول أبطال مصر المتأهلين للاولمبياد على ميداليات فى الاولمبياد المقرر اقامتها فى طوكيو ٢٠٢١ ورفع علم مصر فى سماء المحافل الدوليه دائمًا.

أقرأ أيضًَا:

وقفت حائلا أمام الغزاة.. أسوار الإسكندرية القديمة شاهدة على صمود عروس البحر المتوسط

وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه "مبادرة فرحونا يا أبطال" بالمدينه الشبابيه بأبوقير بالاسكندريه بحضور الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية والبطل بيج رامى بطل مستر أولمبيا، والبطل الأوليمبى كرم جابر، واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الأبطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضى جديد فى الأولمبياد.

كما افتتح صبحي بطولة الإسكندرية للياقة البدنية ستريت وورك أوت التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.

وينظم الفعاليات الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة البدنية "ستريت ورك أوت"، برئاسة إسلام قرطام، وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية. تضمنت الفعاليات مؤتمرا صحفيا خاصا لإطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية، والتى تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة.