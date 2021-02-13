وجبة بـ 5 آلاف دولار.. أغرب طلبات فناني هوليوود قبل الحفلات..تفاصيل

يختلف كثيرون في عاداتهم سواء كان في الملبس او الزواج او غيرها من الامور وهذا أمر طبيعي بين البشر، وقد لا يبدو غريبا أيضا اختلاف الكثيرين في عادات الاكل، لكن الملفت للنظر في ظل هذا الاختلاف وتنوع الأذواق ان هناك اشياء غريبة قد لا تخطر على البال وتكون واحدة من اغلى الاطباق، ومنها:





حساء من جراد البحر:

الحساء الفيتنامي اللذيذ الذي يقُدر ثمنه بأكثر من 5000 دولار نظرًا لأنه يتكون من المكرونة الشعرية اللينة والتي تتكون من لحم جراد البحر الأزرق النادر واللحم البقري عالي الجودة، هذا ما يجعله يختلف كثيرًا عن أي حساء شعرية آخر.





حساء من زعانف القرش:

يقُدر ثمنه بحوالي 450 استرلينيا، ويرجع ارتفاع ثمنه احتوائه على نحو كيلو من زعانف سمك القرش، إلى جانب احتوائه على نسبة كبيرة من الحديد مما تعطيه قيمة غذائية كبيرة.





إسكامولز

هو نوع من أنواع النمل السام، والتي تضع بيضها تحت أوراق أنواع معينة من النباتات، وهو طبق مكسيكي، يعتبر من الأطباق غالية الثمن ويقال بأن لها طعم المكسرات.





مخ القرد

تُأكل نيئة وهي شائعة جدًا خاصةً في الصين ودول جنوب آسيا، وتُعد من أغلى الأكلات، حيث يتناولها الأثرياء فقط، والتي تُماثل شبيهتها أكلة لحوم الخيل فهي أيضًا مُخصصة للأغنياء فقط.





والاغرب أن الطعام هو العنصر الغالب على طلبات نجوم هوليود عند اتفاقهم على إحياء الحفلات حيث تضع بيونسية في عقد الحفلات شرط توافر كميات كبيرة من البيبسي وأرجل الدجاج الحارة التي تحبها كثيرًا، كما يعلم الجميع البيبسي هو رفيق بيونسيه الأقرب.





ومن الأطعمة المميزة أيضًا ما تطلبه أديل والتي تضع شرط توافر السجائر والخمور من الأنواع المفضلة لديها قبل أي حفلة، كذلك بالنسبة لإيمنيم الذي يطلب قائمة محددة من الطعام والشراب.





والطلب الأغرب كان من نصيب مادونا التي تلزم أي متعاقد على حفلاتها على توفير مساحة كافية لفريق العمل الخاص بها المكون من 200 شخص كما تؤكد على توفير 20 خط إتصالات دولية لإجراء المكالمات الهامة بالنسبة لها قبل الحفل.