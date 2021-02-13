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أخبار العالم

السعودية.. توجيه عاجل من النائب العام لمنع انتشار كورونا في السجون

السبت 13/فبراير/2021 - 05:33 م
النائب العام السعودي
النائب العام السعودي يوجه بتكثيف الرقابة لمنع انتشار كورونا
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قسم الخارجي

أصدر النائب العام بالمملكة العربية السعودية توجيهات عاجلة في إطار الجهود المبذولة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووجه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس داخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

وأكد المعجب على أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، ووفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفيروس بشكل صحيح واتباع الإستراتيجيات اللازمة للوقاية منه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوكالة أن النائب العام وجه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.

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