حل لغز نابليون المفقود في اكتشاف روسي

تم العثور على مقبرة تاريخية بها جثث الأشخاص الذين قتلوا خلال انسحاب نابليون من روسيا، حيث تم دفن جثث الجنود الفرنسيين والروس الذين لقوا حتفهم أثناء انسحاب نابليون من موسكو في حفل أقيم في غرب روسيا.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم دفن 120 جنديًا ، ودفن 3 نساء و3 مراهقين، مع اكتشاف البقايا قبل عامين من قبل فريق من علماء الآثار الفرنسيين والروس.





وكان انسحاب نابليون من موسكو عام 1812 بمثابة نهاية لغزو روسيا، وحقق جيشه الضخم تقدمًا سريعًا ، حيث استولى على موسكو ، لكنه لم يضمن أبدًا نصرًا، وتعرضت قواته لهجمات البرد والجوع وحرب العصابات من القوات الروسية.





لا تزال روسيا تبحث عن ذهب نابليون، حيث دفنت الرفات في ظروف متجمدة في دير في بلدة فيازما، ويُعتقد أنهم قُتلوا جميعًا خلال معركة فيازما ، التي حدثت في بداية تراجع نابليون.





ويُعتقد أن جثث النساء الثلاث ترجع إلى تقديمهن الطعام والإسعافات الأولية للقوات.