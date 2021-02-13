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ديني

شيخ الأزهر: الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر خطوة على الطريق الصحيح لتوحيد الصف ولمّ الشمل

السبت 13/فبراير/2021 - 06:23 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
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محمود ضاحي
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الحوار الوطني الفلسطيني الذي تمَّ برعاية مصرية خالصة يعد خطوةً على الطريق الصحيح لتوحيد الصف ولـَمِّ الشمل الفلسطيني. 

وأضاف الإمام الأكبر عبر صفحته على الفيسبوك، أن جهود كبيرة تقودها مصر التي كانت ولا تزال داعمًا رئيسًا للقضية الفلسطينية، أدعو الله أن يُوفِّق الجميع لما فيه الخير لفلسطين الحبيبة.

وكانت الفصائل الفلسطينية عقدت يومى 8 - 9 فبراير اجتماعا فى القاهرة ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطنى ومخرجات اجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمبر الماضى على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ، حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطينى.

واستناداَ إلى المرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير الماضى فإن الشراكة الوطنية مسارًا كاملًا يبدأ بانتخابات المجلس التشريعى وهى المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطنى تليه انتخابات رئاسة السلطة ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني.
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