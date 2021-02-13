برلماني: الجيش التركي موجود في 10 دول

قال طارق الخولى عضو مجلس النواب، وتنسيقية شباب الأحزاب، إن مصر تقف بجوار أشقائها من الدول العربية والإفريقية، والجميع يشاهد ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين بمصر.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن مصر استقبلت مجموعة من الفصائل الليبية لحل المشكلات فى ليبيا، واستقبلت أيضا فصائل من فلسطين، والجميع تابع ما تم فى الحوار الوطنى الفلسطيني.





وأكد أن تركيا ورئيسها أردوغان يفتعلون المشكلات فى المنطقة، وأن تليفزيون أردوغان عرض خريطة لنفوذ تركيا بحلول عام 2050.





وتابع: إردوغان يبنى أسبابا لفشلِهِ فى الداخل التركي، وعرض الخريطة على التلفزيون الرسمي التركي ، وأشار إلى أن رئيس تركيا يسعى إلى الوصول حلم "الوطن الأزرق" والسيطرة على البحار الثلاثة.





ولفت إلى أن تركيا تسعى للعمل مثل السفاح سليم الأول، و تركيا تستخدم الدين و الجماعات المتطرفة، و الجيش التركى موجود فى 10 دول، وهذا تدخل واضح من تركيا فى شؤون الدول الأخري.



