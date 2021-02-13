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توك شو

أحلام زائفة.. عزة مصطفى توجه رسالة هامة لـ أردوغان

السبت 13/فبراير/2021 - 06:36 م
الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى
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البهي عمرو
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن قناة حكومية تركية قامت بإظهار خريطة تكشف عن المناطق التي سوف تسيطر عليها اسطنبول بحلول 2050.
 
وأضافت عزة، خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الخريطة ضمت مصر، والسعودية، وكازاخستان، وامتدادا إلى غرب ليبيا، واليونان، وقبرص، ودول الخليج.
 
وتابعت:  أن أحلام أردوغان، زائفة ومن يروج لها عناصر الإخوان الهاربة في تركيا.

عرضت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقعة بحلول عام 2050، حسب أحد المحللين السياسيين الأمريكيين.

وزعمت القناة أن الخريطة تشمل سوريا والعراق والأردن وليبيا وشبه الجزيرة العربية بأسرها واليونان، إضافة إلى منطقة ما وراء القوقاز وبعض الأقاليم في جنوب روسيا والقرم وشرق أوكرانيا وأجزاء من كازاخستان وتركمانستان تطل على بحر قزوين.

ووردت هذه الخريطة في كتاب بعنوان "الـ100 سنة القادمة: التوقعات للقرن الـ21" بقلم الباحث السياسي الأمريكي جورج فريدمان، مؤسس مركز "ستراتفور" للأبحاث في مجال السياسة الدولية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم". 

ويتضمن الكتاب الصادر عام 2009 توقعات بشأن الأوضاع الجيوسياسية في العالم خلال القرن الحادي والعشرين وتطورها وتغير موازين القوى خلال العقود القادمة.

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