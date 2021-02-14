سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2021





وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك البنك المركزي المصري نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.





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وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، كريدي أجريكول ، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، قناة السويس،المشرق، الاسكندرية، الكويت الوطنيNBK".





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنوك "مصر، المصري لتنمية الصادرات،التعمير والاسكان، عودة، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنوك " مصر إيران للتنمية، التجاري الدوليCIB، HSBC،المصرف العربي الدوليAIB".





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، بلوم، الإمارات دبي الوطني، العربي الافريقي الدولي، القاهرة، ABC، الأهلي المتحد".





ووصل الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، قطر الوطني الاهلي،ابوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي، البركة، ابوظبي التجاري".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه تحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " سايب، ابوظبي الاول"



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري وفا، العربي".



