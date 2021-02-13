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ديني

شيخ الأزهر يشيد باحتضان مصر الحوار الوطني الفلسطيني

السبت 13/فبراير/2021 - 07:36 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
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محمود ضاحي

أشاد فضيلة الإمام الأكبر  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالجهود المصرية الكبيرة في القضية الفلسطينية، من خلال احتضان الحوار الوطني الفلسطيني، وجمع الأشقاء الفلسطينيين، والاتفاق على اجراء انتخابات فلسطينية. 

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها فضيلته؛ "الحوار الوطني الفلسطيني الذي تمَّ برعاية مصرية خالصة يعد خطوةً على الطريق الصحيح لتوحيد الصف ولـَمِّ الشمل الفلسطيني. جهود كبيرة تقودها مصر التي كانت ولا تزال داعمًا رئيسًا للقضية الفلسطينية، أدعو الله أن يُوفِّق الجميع لما فيه الخير لفلسطين الحبيبة".

كانت مصر قد احتضنت الأسبوع الماضي عدة اجتماعات لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، برعاية الرئيس السيسي، أسفرت عن التوصل إلى توافق وطنى حول موضوعات الشراكة والانتخابات بكافة مراحلها، وإصدار وثيقة البيان الختامى للحوار الوطنى باسم قادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية.

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