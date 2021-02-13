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الرئيس السيسي يتساءل: هنعمل إيه وشكل اقتصادنا هيكون إزاي في ظل جائحة كورونا؟.. الديهى يوضح.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 08:44 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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داليا أحمد

عقد الرئيس السيسى اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، عن الموازنة القادمة ومراجعة السبعة أشهر من الموازنة الحالية.

قال الإعلامى نشأت الديهى، إن الرئيس السيسى يتابع ويراجع الموازنة العامة وجوانب الاقتصاد فى ظل جائحة كورونا وما هى أشكال الإنفاق وحجم الإيرادات.

أوضح الإعلامى نشأت الديهى، خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة ten ، أن الدكتور محمد معيط عرض على الرئيس أرقام مبهجة وتدعو إلى التفاؤل وأوضح معيط ، أن السبعة أشهر الماضية حققت فائضًا أولياً قدره 18 مليار جنيه وزيادة فى الإيرادات بنسبة 16 % مقابل مصروفات بنسبة 12.4 %، وتراجع قيمة العجز الكلى من 4.6 إلى 4.4  مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترات الماضية.

 أضاف نشأت الديهى ، أن الأرقام والمؤشرات الإقتصادية لمصر إيجابية على الرغم من جائحة كورونا التى دمرت إقتصاديات العالم ، مشيرًا إلى أن خبرتنا فى الإصلاح الإقتصادى قبل جائحة كورونا كانت السبب فى تخطى الأزمة.

 

تابع الإعلامى نشأت الديهى، ان اسم مصر بات مصدر ثقة فى الأسواق العالمية بفضل خبرتنا الاقتصادية والحفاظ على أسواقنا فى ظل جائحة كورونا، مضيفًا أن العالم متوقع انتهاء أزمة كورونا على مطلع الصيف المقبل.

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