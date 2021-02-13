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الخارجية الامريكية: واشنطن لن تغض الطرف عن تصرفات الحوثي بحق اليمن..فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 08:47 م
اليمن
اليمن
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إبراهيم القادري
قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية ، ان الولايات المتحدة لديها العديد من الملفات المهمة في المنطقة العربية ومنها  ايران وسوريا وليبيا، مؤكدًا ان بايدن اكد معاناة الشعب اليمني .

وأضاف سامويل وربيرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " : بايدن اختار التركيز على اليمن لانه كان مهتما بها منذ أن كان سيناتور، مؤكدًا أن الحلول ستكون سلمية وليس هناك حل عسكري للأزمة في اليمن.

واوضح سامويل وربيرج ، ان بايدن يريد انهاء الحرب في اليمن، لافتا إلى أن واشنطن لن تغض الطرف عن تصرفات الحوثيين بحق اليمنيين.
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