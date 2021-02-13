الخارجية الامريكية: واشنطن لن تغض الطرف عن تصرفات الحوثي بحق اليمن..فيديو

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية ، ان الولايات المتحدة لديها العديد من الملفات المهمة في المنطقة العربية ومنها ايران وسوريا وليبيا، مؤكدًا ان بايدن اكد معاناة الشعب اليمني . الإقليميالأمريكيةمعاناة





وأضاف سامويل وربيرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " : بايدن اختار التركيز على اليمن لانه كان مهتما بها منذ أن كان سيناتور، مؤكدًا أن الحلول ستكون سلمية وليس هناك حل عسكري للأزمة في اليمن.



