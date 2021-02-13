بايدن لن يضغط على تركيا.. أحمد موسى يهاجم الديكتاتور أردوغان.. تفاصيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التلفزيون الرسمى التركي ينشر خريطة عن أطماع الديكتاتور أردوغان الاستعمارية 2050، موضحًا أن تركيا تسعى لنشر الفوضي، الديكتاتور أردوغان يريد السيطرة على المنطقة.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن تركيا ابتعدت عن اسرائيل، وإيران.
ولفت إلى أن الرئيس الأمريكى بايدن، لن يضغط على تركيا أو إيران، ولكن من الممكن ان يضغط على الدول العربية، مثل مصر والسعودية.
وأشار إلى أن، الإدارة الأمريكية تمدد إيرانى وتركي، وأمريكا تريد حذف جماعة الحوثيين من قوائم الإرهاب، وأن تلك الجماعة تقوم بارسال صواريخ لـ السعودية.
وأوضح أن هناك مخطط للمنطقة والإقليم، وأن أمريكا لا تواجه الإرهاب.
عرضت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقعة بحلول عام 2050، حسب أحد المحللين السياسيين الأمريكيين.
وزعمت القناة أن الخريطة تشمل سوريا والعراق والأردن وليبيا وشبه الجزيرة العربية بأسرها واليونان، إضافة إلى منطقة ما وراء القوقاز وبعض الأقاليم في جنوب روسيا والقرم وشرق أوكرانيا وأجزاء من كازاخستان وتركمانستان تطل على بحر قزوين.
ووردت هذه الخريطة في كتاب بعنوان "الـ100 سنة القادمة: التوقعات للقرن الـ21" بقلم الباحث السياسي الأمريكي جورج فريدمان، مؤسس مركز "ستراتفور" للأبحاث في مجال السياسة الدولية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".
ويتضمن الكتاب الصادر عام 2009 توقعات بشأن الأوضاع الجيوسياسية في العالم خلال القرن الحادي والعشرين وتطورها وتغير موازين القوى خلال العقود القادمة.