بايدن لن يضغط على تركيا.. أحمد موسى يهاجم الديكتاتور أردوغان.. تفاصيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التلفزيون الرسمى التركي ينشر خريطة عن أطماع الديكتاتور أردوغان الاستعمارية 2050، موضحًا أن تركيا تسعى لنشر الفوضي، الديكتاتور أردوغان يريد السيطرة على المنطقة .





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن تركيا ابتعدت عن اسرائيل، وإيران.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكى بايدن، لن يضغط على تركيا أو إيران، ولكن من الممكن ان يضغط على الدول العربية، مثل مصر والسعودية.





وأشار إلى أن، الإدارة الأمريكية تمدد إيرانى وتركي، وأمريكا تريد حذف جماعة الحوثيين من قوائم الإرهاب، وأن تلك الجماعة تقوم بارسال صواريخ لـ السعودية.





وأوضح أن هناك مخطط للمنطقة والإقليم، وأن أمريكا لا تواجه الإرهاب.



