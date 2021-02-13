رئيس الهلال السوداني بعد السقوط أمام صن داونز: نثق في عودتكم مجددًا

جدد هشام السوباط ،رئيس نادي الهلال السوداني، الثقة في لاعبي الفريق بعد خسارته مساء اليوم السبت من صن داونز بهدفين نظيفين فى افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.





وقال رئيس نادى الهلال السوداني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": في السراء والضراء معكم وفي الفوز والهزيمة نثق في عودتكم قريبا" ومازالت أمامنا مباريات ومباريات ومتسع من الوقت للعودة الى سكة الانتصارات .. هذه جولة لم تأت على هوانا وكما نحب ولكن نستخلص منها العبر ونتعلم من الأخطاء ونسد الثغرات. والقادم أجمل بإذن الله ..



