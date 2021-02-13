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رياضة

رئيس الهلال السوداني بعد السقوط أمام صن داونز: نثق في عودتكم مجددًا

السبت 13/فبراير/2021 - 08:53 م
فريق الهلال السودانى
فريق الهلال السودانى
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يسرى غازى
جدد هشام السوباط ،رئيس نادي الهلال السوداني، الثقة في لاعبي الفريق بعد خسارته مساء اليوم السبت من صن داونز بهدفين نظيفين فى افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وقال رئيس نادى الهلال السوداني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": في السراء والضراء معكم وفي الفوز والهزيمة نثق في عودتكم قريبا" ومازالت أمامنا مباريات ومباريات ومتسع من الوقت للعودة الى سكة الانتصارات .. هذه جولة لم تأت على هوانا وكما نحب ولكن نستخلص منها العبر ونتعلم من الأخطاء ونسد الثغرات. والقادم أجمل بإذن الله ..

وتغلب فريق صن داونز جنوب الأفريقي على نظيره فريق الهلال السوداني بهدفين دون رد فى المباراة التى انتهت منذ قليل فى بريتوريا فى افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وتقدم موسى ليبوسا فى الدقيقة 10 للفريق الجنوب إفريقي وأضاف كيرميت إيراسموس ثاني الأهداف بالدقيقة 90.

وجاء تشكيل الهلال السوداني على النحو الآتي: 
محمد النور أبوجا حارس مرمى - السمؤال ميرغني - محمد واتارا - محمد أحمد أرنق - فارس عبدالله - نصر الدين الشغيل - أبو عاقلة عبدالله - نزار حامد - عيد مقدم - ابراهيما نداى - محمد عبدالرحمن.

وخضعت بعثة فريق الهلال السوداني ممثلة في اللاعبين والجهاز الفني والبعثة الإدارية صباح اليوم الجمعة لفحص فيروس كورونا قبل مواجهة صنداونز اليوم السبت فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وأظهرت سلبية العينات.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف طلب دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الهلال السوداني ومضيفه صنداونز الجنوب أفريقي اليوم السبت  ورفض طلب الهلال السوداني بإلغاء أو تأجيل المباراة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا بصورة كبيرة فى جنوب أفريقيا.

وأكد الكاف أن حكومة جنوب أفريقيا قامت بإغلاق تام للبلاد وفرضت احترازات صحية وأن هذه الإجراءات حققت إحكام وسيطرة كبيرة على الفيروس، وعليه ينصح بالالتزام بالبرنامج المعلن مسبقًا.

 وجاء طلب الكاف من الفريقين حدادًا على روح إثنين من لاعبي صن داونز، هما أنيل نغكونغكا وموتجيكا ماديشا تخليدًا لذكراهم.

يذكر أن نادى الهلال السوداني منح الرئاسة الشرفية إلى السعودى ترك ال الشيخ الذى قام بدعم النادى عبر إحضار شركة إسبانية لإنارة ملعب الهلال السوداني والتعاقد مع العديد من الصفقات لتدعيم صفوفه.
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