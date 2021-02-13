عضو بفريق أكسفورد: اخترنا 300 طفل متطوع لتجربة اللقاح

أكد الدكتور أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وأحد اعضاء الفريق البحثي لإكسفورد لتطوير اللقاح، أنه يبدأ تجربة اللقاحات على الفئة الأكثر أمن من 18 لـ50 عامًا، موضحًا أنه لم يتم تجريبته على الأطفال إلى الآن، ولم يتم الحصول على تصريح للأطفال.





أضاف "سالمان"، خلال مداخلة عبر "زوم"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"،





أن لقاح إكسفورد فعال يتم تطعيم الأطفال لتأكد من الأعراض الجانبية غير المتوقعة، مؤكدًا أن جامعة إكسفورد حددت 300 متطوع لتلقي لقاح كورونا من فئة الأطفال، ويتم موافقة الشخص المسئول قانونيًا عن الطفل للخضوع لهذه التجارب السريرية.



