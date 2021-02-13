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فن

بكلمات مؤثرة.. رنا رئيس ناعية والدها: مع السلامة يا حبيبي

السبت 13/فبراير/2021 - 09:53 م
رنا رئيس ووالدها
رنا رئيس ووالدها
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محمد بدران
نعت الفنانة رنا رئيس والدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" الذي وافته المنية ظهر اليوم. 

ونشرت رنا رئيس صورة لها رفقة والدها وعلقت : "توفي الي رحمة الله بابي عماد رئيس.. مع السلامة يا حبيبي وصلتك يا قلبي لحد ما اشوفك علي خير في الجنة ونعيمها يا حبيبي! انا لله وانا اليه راجعون! ابويا وضهر وسندي".

وقبلها بيومين، نشرت صورة مع جدها وتعلّق: «توفي إلي رحمة الله تعالى أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي وحبيب أيامي محمد دسوقي برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

يذكر أن رنا رئيس تستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكانت أوقفت التصوير خلال الأيام الماضية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

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