ربنا كرمنا علشان الشعب المصري.. خالد مرتجي يشكر أحمد موسى على دعمه للنادي الأهلي

قدم خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التحية والشكر للإعلامي أحمد موسى لدعمه ومساندته لفريق النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.





وقال «مرتجي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الأهلي حقق الفوز بالبرونزية لإسعاد المصريين، متابعا : «الحمد لله ربنا كرمنا علشان الشعب المصري».





وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن وسائل الإعلام الدولية كانت تتابع الفريق بعد الاداء المميز الذي ظهر عليه في بطولة كأس العالم للأندية، وهناك اشادات دولية من الجماهير .





وأشار إلى أن فوز النادي الأهلى على فريق بالميراس يعتبر الفوز الأول لـ فريق مصري على فريق برازيلي، مضيفا أن الصحف البرازيلية تحدثت عن أن مباراة فريقها أمام الأهلي تعتبر الأسوأ.





ولفت إلى أن الأهلى قدم مباريات قوية طوال البطولة سواء اللعب أمام الدحيل القطري، الذى به لاعبون من جميع دول العالم، وبالميراس البرازيلي، مشيرا إلى أن الأهلى أحرج فريق بايرن ميونخ، ولكن الفريق الألمانى لديه مهارات كبيرة وكثيرة.