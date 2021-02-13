ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ربنا كرمنا علشان الشعب المصري.. خالد مرتجي يشكر أحمد موسى على دعمه للنادي الأهلي

السبت 13/فبراير/2021 - 10:32 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
Advertisements
البهي عمرو
قدم خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التحية والشكر للإعلامي أحمد موسى لدعمه ومساندته لفريق النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال «مرتجي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الأهلي حقق الفوز بالبرونزية لإسعاد المصريين، متابعا : «الحمد لله ربنا كرمنا علشان الشعب المصري».

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن وسائل الإعلام الدولية كانت تتابع الفريق بعد الاداء المميز الذي ظهر عليه في بطولة كأس العالم للأندية، وهناك اشادات دولية من الجماهير .

وأشار إلى أن فوز النادي الأهلى على فريق بالميراس يعتبر الفوز الأول لـ فريق مصري على فريق برازيلي، مضيفا أن الصحف البرازيلية تحدثت عن أن مباراة فريقها أمام الأهلي تعتبر الأسوأ.

ولفت إلى أن الأهلى قدم مباريات قوية طوال البطولة سواء اللعب أمام الدحيل القطري، الذى به لاعبون من جميع دول العالم، وبالميراس البرازيلي، مشيرا إلى أن الأهلى أحرج فريق بايرن ميونخ، ولكن الفريق الألمانى لديه مهارات كبيرة وكثيرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مونديال الأندية.. الدحيل يواجه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لتحديد المركز الخامس

بالميراس البرازيلي يواجه تيجريس المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية.. الأهلي يتسلح بتاريخه في مواجهة بالميراس في صراع البرونزية

شاهد .. توقعات الجماهير حول مباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

عماد متعب يحذر الأهلاوية من مواجهة بالميراس البرازيلي

على وضعك.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ الشناوي عقب التتويج بالبرونزية

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض صورا مرعبة لحادث اصطدام 133 سيارة.. شاهد

قرار جديد من المدن الجامعية بعين شمس بعد قرار مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع

الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا بين الطلاب بإجازة نصف العام مقارنة بفترة الدراسة

الباز يسبق وزير التعليم ويكشف كيفية أداء الامتحانات وتقييم الطلاب.. فيديو

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأيام المقبلة

أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول أمام ليستر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة